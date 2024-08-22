Гомельский — о заявлении Федерации баскетбола Колумбии: «Страхуются от возможных санкций»

Известный комментатор Владимир Гомельский в комментарии для «СЭ» отреагировал на сообщение Федерации баскетбола Колумбии после игры с «Пармой» (53:155), в котором говорится, что национальную команду страны не отправляли в Россию на Кубок дружбы.

«Я считаю, что подобным образом в Федерации баскетбола Колумбии страхуются от возможных санкций со стороны Международной федерации баскетбола. Можно сказать, что этим заявлением они подстелили себе соломку. Ну, а на Кубок дружбы это не окажет никакого действия», — сказал Гомельский «СЭ».

Кубок дружбы проходит с 21 по 25 августа в Перми. В нем также принимают участие сборная России, сборная Венесуэлы и «Парма».

В среду, 21 августа, сборная Колумбии с крупным счетом проиграла «Парме» (53:155).

(Денис Сафронов)