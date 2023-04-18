Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ
Россия
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
НБА
Олимпиада
Юниоры
Статьи
Главная
Баскетбол

Сегодня, 18:16

Гомельский — о недопуске российских баскетболистов к отборочному турниру Олимпиады: «Все это напоминает мне месть»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Баскетбольный специалист Владимир Гомельский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение исполкома Международной федерации баскетбола не допустить мужскую сборную России к предквалификационному турниру Олимпиады-2024 в Париже.

«Чисто политическое решение, которое продиктовано Международной федерацией баскетбола, политиками. Все это напоминает мне месть. Я расстроен, но не удивлен», — сказал Гомельский «СЭ»

1 марта 2022 года FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Олимпиада
Сборная России по баскетболу
7
Читайте также
Чудес Сорокина мало для победы в плей-офф. Русский вратарь закончит сезон в первом раунде?
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
На Западе заявили о вероятности любого ответа России на наступление ВСУ
В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады
Момент ДТП с телеведущим Дибровым в Москве попал на видео
Эксперт объяснила аномалию цен на автомобили в России
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Мозгов в "Химках" - угроза ЦСКА?
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Колобкову вручили майку сборной России
Evening Practice at VTB Ice Palace
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Международная федерация баскетбола не допустила сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде в Париже
Роднина — о заявлении украинской фигуристки Баюл: «Кто ее помнит?»
Украинская фигуристка Баюл призвала МОК не допускать россиян к международным стартам
Всемирная конфедерация бейсбола пока не планирует допускать россиян на международную арену
Создана рабочая группа по допуску россиян к международным турнирам по настольному теннису
«Может, они думали, что мы будем драться?» Украинка Костюк продолжает нападки на российских теннисисток
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард Николич перешел из «Автодора» в испанскую «Мурсию»