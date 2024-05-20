Источник: украинского баскетболиста мобилизовали при попытке сбежать из страны

Украинский баскетболист клуба «Киев-Баскет» Вадим Заплотинский задержан при попытке пересечения границы Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на sport.ua.

По данным источника, инцидент произошел 12 мая. Спортсмена задержали в районе Буковины при попытке незаконно пересечь украино-румынскую границу.

«Только что узнал, что один из игроков «Киев-Баскет», передвигавшийся через горы в сторону соседней страны, был задержан пограничной службой. Потом — знакомство с ТЦК и переезд в учебный центр ДШВ», — написал бывший президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев.

26-летний баскетболист в сезоне-2023/24 стал бронзовым призером чемпионата Украины и был признан лучшим баскетболистом оборонительного плана турнира.