Кириленко рассказал, что подвижек в вопрос допуска сборных России по баскетболу нет

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что организация не продвинулась в переговорах с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) по вопросу допуска сборных России на международную арену.

«У нас подвижек никаких нет. Но хорошо, что примеры есть — это важно на будущее для международных федераций, как можно и нужно реагировать. Я, правда, удивлен, что это обсуждается в хоккее — игровые виды спорта будут допущены в последнюю очередь, как мне кажется. Индивидуально спортсмены могут выступать под нейтральным флагом, а вот команда — все-равно должна быть какая-то принадлежность», — цитирует Кириленко ТАСС.

Сборные России и Белоруссии отстранены ФИБА от участия в международных турнирах с 2022 года.