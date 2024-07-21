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Баскетбол

Сегодня, 10:52

Кириленко рассказал о дружбе с Овечкиным

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с «СЭ» оценил благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ.

«Мы любим наш спорт. С удовольствием посещаем мероприятия, связанные с другими видами спорта. Тем более здесь были ребята, с которыми я рос фактически в одном поколении: Ковальчук, Овечкин, Малкин. С этими ребятами огромное количество времени проведено. Чуть меньше знаю Кучерова, Сергачева. Будет о чем пообщаться. Овечкин? Мы просто дружим долгое время. Тем более у него мама в баскетбол играла. Поэтому здесь баскетбольная связь еще», — сказал Кириленко «СЭ».

Матч прошел 20 июля на «ЦСКА Арене» в Москве и завершился вничью 8:8. Александр Овечкин забросил первую шайбу в игре, отличившись на первой минуте.

Сборную НХЛ в этом матче возглавляли Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. В тренерский штаб команды КХЛ вошли Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.

Александр Овечкин
НХЛ
Андрей Кириленко
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