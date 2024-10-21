Кириленко рассказал о сложностях в поиске соперников для сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос о поиске соперников для сборной России.

«Нам приходится искать соперников в тех регионах, с которыми не очень знакомы. Многие страны, многие федерации из-за определенного международного отношения [к России] очень деликатно подходят к вопросам контактов, турниров, приезда на игры. Это большой сдерживающий фактор. Но мы в таких условиях, приходится работать», — цитирует Кириленко ТАСС.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.