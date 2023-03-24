Кириленко рассказал о возможности проведения матчей сборных России и Китая

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что РФБ рассматривает сборные Китая в качестве возможных соперников для мужской и женской сборных России.

«Мы еще до визита Си [Цзиньпина в Москву] обсуждали и продолжаем обсуждать наше лето для сборных. Пока преждевременно говорить о конкретике, но Китай обязательно в наших планах, даже если смотреть спортивную составляющую.

Мужская сборная на нашем уровне, а женская команда у Китая даже посильнее на сегодняшний момент будет — они вторые в мире по итогам последнего чемпионата мира. Поэтому, конечно, с точки зрения уровня баскетбола мы рассматриваем игры с ними», — приводит слова Кириленко ТАСС.

В феврале мужская сборная России провела товарищеские матчи в Сербии с местными клубами.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.