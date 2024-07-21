Кириленко считает Демина великолепным баскетболистом

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с «СЭ» оценил успехи разыгрывающего команды университета Бригама Янга Егора Демина.

«Егор Демин великолепен. Мы все за него переживаем. Шансы невозможно оценивать. Надо посмотреть, как он дебютирует в этом году», — сказал Кириленко «СЭ».

3 июня российский баскетболист разместил пост у себя в социальных сетях, где сообщил о переходе в Университет Бригама Янга (BYU Cougars).

Демину 18 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского «Реала», а после сезона-2023/24 решил переехать в США.