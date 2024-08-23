Кириленко выразил сожаление, что сборная Колумбии не соответствовала уровню Кубка дружбы

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал неудачное выступление сборной Колумбии на Кубке дружбы в Перми.

Ранее в турнире колумбийцы проиграли «Парме» (53:155), Венесуэле (57:108) и молодежке «Пармы» (63:99).

«Для нас огромное расстройство, что Колумбия не соответствовала турниру. Мы точно не хотим никого надуть и обыграть команду с разницей в сто очков. Это прокол, форс-мажор. Но мы ту же Венесуэлу приглашали по тому же протоколу», — цитирует Кириленко ТАСС.

Ранее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла свою национальную команду на турнир в Россию. В организации подчеркнули, что намерены предпринять шаги за несанкционированное использование имени и логотипа.

В ответ на это в РФБ отметили, что все переговоры о приглашении сборной Колумбии на турнир носили официальный статус.