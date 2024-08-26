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Баскетбол

Сегодня, 11:14

Кириленко выступил против введения четырехочковых бросков в баскетболе

Виктория Кравченко
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщил, что в введении четырехочковых бросков в баскетболе нет смысла.

«Я не вижу в этом смысла, это очень сильно поменяет динамику игры. Все пойдут туда — бросать издали. На сегодняшний день баскетбол и так очень ушел в сторону дальних попаданий. Если мы еще будем поощрять четырехочковыми, то все забудут, что есть игра из-под кольца. Мне не хочется показаться излишним консерватором — я за то, чтобы пробовать что-то новое. Но в вопросах лишнего очка за попадания издали все же остаюсь против», — цитирует Кириленко ТАСС.

PBA является единственной лигой, установившей правило четырехочкового броска. Для того чтобы принести команде 4 очка, баскетболист должен реализовать бросок от линии, расположенной в 8,23 метра от кольца

Источник: ТАСС
Андрей Кириленко
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