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Баскетбол

Сегодня, 14:31

Кириленко заявил, что у сборной России не будет матчей в ближайшее окно

Владислав Маслов
Корреспондент
Глава РФБ Андрей Кириленко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что у сборной России не будет матчей в ближайшее окно для международных матчей.

«Скорее всего, того окна, которое рассчитано для национальных сборных, не будет в этот раз. Опять же, если не будет прямо каких-то достойных вариантов, чтобы у сборной была практика хорошая. Пока не планируется игр в это окно. Зоран Лукич (главный тренер мужской национальной сборной. — Прим. «СЭ») хотел поехать и в Европу, и в Америку, посмотреть тех ребят, которые у нас играют за границей», — сказал Кириленко.

Российские команды не участвуют в соревнованиях под эгидой ФИБА с 2022 года из-за отстранения.

Источник: ТАСС
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
РФБ

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