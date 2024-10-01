Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что у сборной России не будет матчей в ближайшее окно для международных матчей.

«Скорее всего, того окна, которое рассчитано для национальных сборных, не будет в этот раз. Опять же, если не будет прямо каких-то достойных вариантов, чтобы у сборной была практика хорошая. Пока не планируется игр в это окно. Зоран Лукич (главный тренер мужской национальной сборной. — Прим. «СЭ») хотел поехать и в Европу, и в Америку, посмотреть тех ребят, которые у нас играют за границей», — сказал Кириленко.

Российские команды не участвуют в соревнованиях под эгидой ФИБА с 2022 года из-за отстранения.