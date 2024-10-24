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Баскетбол

Сегодня, 13:23

Кириленко заявил, что в России будут проверять сборные Ливана и Туниса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что федерация будет проверять сборные Ливана и Туниса, с которыми россияне проведут товарищеские матчи.

«Надеюсь, что ситуация [как со сборной Колумбии] не повторится. Из-за всей ситуации, связанной с мировой повесткой, мы заложники неких обстоятельств. Соперников мы проверяем максимально, насколько это возможно. С Колумбией получилось неудачно — это был не тот вариант, который нас устраивал. Но мы уже за это поплатились», — цитирует Кириленко ТАСС.

В августе в Перми проходил баскетбольный турнир с участием сборной России. По ходу соревнований Федерация баскетбола Колумбии, сборная которой также участвовала в турнире, заявила, что не отправляла команду в Россию.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко

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