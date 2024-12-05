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Баскетбол

Сегодня, 14:45

Источник: Швед покинет «Шаньси» спустя месяц после подписания контракта

Владислав Маслов
Корреспондент
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Клуб «Шаньси» в скором времени выведет из состава российского защитника Алексея Шведа, сообщает китайский журналист Цзяннань Чэн.

Как утверждается, основная причина такого решения — возвращение в строй сенегальца Ибраимы Фалль Файе, получившего травму в октябре. Именно его россиянин заменил в заявке клуба месяц назад.

По правилам Китайской баскетбольной ассоциации, единовременно в сезонной заявке могут находиться лишь 4 легионера. Сейчас в списке числятся американцы Харри Джайлз, Хамиду Диалло и Брэндон Гудвин, а также Швед. Трое представителей США лидируют по эффективности среди всех игроков «Шаньси».

24 октября официальный представитель Шведа Обрад Фимич рассказал, что 35-летний россиянин продолжит карьеру в чемпионате Китая.

Швед наиболее известен по выступлениям за ЦСКА и «Химки», а также клубы НБА «Миннесота», «Хьюстон», «Филадельфия» и «Нью-Йорк Никс».

Источник: TG-канал
Баскетбол
Алексей Швед
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