Источник: Швед покинет «Шаньси» спустя месяц после подписания контракта

Клуб «Шаньси» в скором времени выведет из состава российского защитника Алексея Шведа, сообщает китайский журналист Цзяннань Чэн.

Как утверждается, основная причина такого решения — возвращение в строй сенегальца Ибраимы Фалль Файе, получившего травму в октябре. Именно его россиянин заменил в заявке клуба месяц назад.

По правилам Китайской баскетбольной ассоциации, единовременно в сезонной заявке могут находиться лишь 4 легионера. Сейчас в списке числятся американцы Харри Джайлз, Хамиду Диалло и Брэндон Гудвин, а также Швед. Трое представителей США лидируют по эффективности среди всех игроков «Шаньси».

24 октября официальный представитель Шведа Обрад Фимич рассказал, что 35-летний россиянин продолжит карьеру в чемпионате Китая.

Швед наиболее известен по выступлениям за ЦСКА и «Химки», а также клубы НБА «Миннесота», «Хьюстон», «Филадельфия» и «Нью-Йорк Никс».