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Баскетбол

Сегодня, 20:20

Китайского баскетболиста отстранили от матчей за то, что он пронес свою девушку в отель в чемодане

Китайского баскетболиста отстранили от матчей из-за ситуации с девушкой в чемодане
Алина Савинова
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Баскетболист «Гуанчжоу» Чжан Синьлян пронес свою девушку в отель в чемодане перед матчем команды против «Циндао» (90:103) в регулярном чемпионате Китайской баскетбольной ассоциации, который состоялся 5 января.

Обман был раскрыт, когда девушка в своих соцсетях выложила видео и фото с чемоданом из гостиничного номера. Она быстро удалила публикации, но снимки уже успели распространиться в интернете.

Спортсмен оправдал свой поступок тем, что хотел помочь с учебой возлюбленной, поскольку она провалила несколько экзаменов в университете. Однако клуб все равно принял решение наказать баскетболиста за нарушение устава. Теперь Чжан отстранен от ближайших игр команды.

Защитник проводит второй сезон в составе «Гуанчжоу». В матче против «Циндао» он отыграл 25 минут, набрав 5 очков и 2 подбора.

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Баскетбол
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