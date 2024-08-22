Сборная Колумбии проиграла Венесуэле в матче Кубка Дружбы с разницей в 50 очков

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Сборная Колумбии потерпела поражение от национальной команды Венесуэлы в матче международного турнира FONBET Кубок дружбы в Перми -108:57 (27:21, 29:13, 33:8, 19:15).
В среду, 21 августа, колумбийцы с разгромным счетом уступили «Парме» (155:53), после чего в Федерации баскетбола страны заявили, что не отправляли свою сборную на турнир в Россию.
Кубок дружбы в Перми стартовал 21 августа и завершится 25-го числа. В нем принимают участие сборные России, Венесуэлы, Колумбии и «Парма». Соревнования проходят в два этапа: сначала команды сыграют между собой по круговой системе, а по итогам набранных очков определятся финалисты турнира.