Команды Тимати, Гуфа, NILETTO и Ксении Бородиной сыграют на турнире MEDIA BASKET в Москве

С 17 по 19 октября в Москве состоится медиаспортивный турнир Лига Ставок MEDIA BASKET. В турнире примут участие команды рэперов Тимати (FLAVA), Гуфа (Lugang Team), NILETTO (Funny Dance x Niletto) , чемпиона НБА Тимофея Мозгова (Rocket Team) и телеведущей Ксении Бородиной («Качает Россия»). Турнир пройдет в Международном центре бокса в Лужниках.

Хоп хэй лала лэй Гуф жив? Я думал он давно умер. 15.10.2025