Команды Тимати, Гуфа, NILETTO и Ксении Бородиной сыграют на турнире MEDIA BASKET в Москве

15 октября, 19:39
С 17 по 19 октября в Москве состоится медиаспортивный турнир Лига Ставок MEDIA BASKET.
В турнире примут участие команды рэперов Тимати (FLAVA), Гуфа (Lugang Team), NILETTO (Funny Dance x Niletto) , чемпиона НБА Тимофея Мозгова (Rocket Team) и телеведущей Ксении Бородиной («Качает Россия»).
Турнир пройдет в Международном центре бокса в Лужниках.
Хоп хэй лала лэй
Гуф жив? Я думал он давно умер.
15.10.2025
hottie
А где команды Бузовой, Собчак и Киркорова? Очень их не хватает.
15.10.2025