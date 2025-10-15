Видео
15 октября, 19:39

Команды Тимати, Гуфа, NILETTO и Ксении Бородиной сыграют на турнире MEDIA BASKET в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент

С 17 по 19 октября в Москве состоится медиаспортивный турнир Лига Ставок MEDIA BASKET.

В турнире примут участие команды рэперов Тимати (FLAVA), Гуфа (Lugang Team), NILETTO (Funny Dance x Niletto) , чемпиона НБА Тимофея Мозгова (Rocket Team) и телеведущей Ксении Бородиной («Качает Россия»).

Турнир пройдет в Международном центре бокса в Лужниках.

2

  • Хоп хэй лала лэй

    Гуф жив? Я думал он давно умер.

    15.10.2025

  • hottie

    А где команды Бузовой, Собчак и Киркорова? Очень их не хватает.

    15.10.2025

