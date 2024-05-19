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Сегодня, 21:58

Корстин о победе ЦСКА над «Зенитом»: «Пистиолис уже превзошел прошлогодний результат Райковича»

Корстин считает, что Пистиолис ревзошел прошлогодний результат Райковича в ЦСКА
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Илона Корстин.
Фото пресс-служба Единой лиги ВТБ
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела «СЭ» итоги полуфинальной серии турнира ЦСКА — «Зенит» (4-2), а также поделилась ожиданиями от предстоящей решающей встречи второй пары УНИКС — «Локомотив-Кубань» (3-3).

— «Зениту» не хватило Дублевича и Курича?

— Конечно, в такой упорной серии каждый игрок важен. К тому же, и Кайл, и Боян, показали себя лидерами на втором этапе регулярки. Ни раз помогали своей команде выигрывать тяжелые матчи. Так что их отсутствие чувствовалось.

— Как бы вы описали ход этой сумасшедшей серии?

— Несмотря на количество матчей с большой разницей в счете серия была напряженная. А шестая игра в Москве, — просто праздник баскетбола. Ставки были очень высоки. Хантер был неудержим. Это один из лучших игроков Единой лиги. Но на Винса нашелся Каспер Уэйр, который вышел со скамейки, взял на себя роль первой скрипки, забивая из любых позиций. Думаю, в этой победе большая заслуга американского разыгрывающего. Особенно учитывая, что он недавно перенес операцию на стопе. Еще бы отметила, что вся команда ЦСКА была очень сплоченной. Все были настроены, дружны, собраны в решающих эпизодах. Чувствовалась связь между главным тренером и игроками. Баскетболисты четко выполняли задания Пистиолиса, и тут хочется сказать, что Андреас здорово себя проявил. Он уже превзошел прошлогодний результат Эмила Райковича.

— Что скажите про решающую потерю Томаса Эртеля в концовке шестого матча? — Удивительно, что мастер такого уровня ошибся в столь важном эпизоде. Но тут я бы еще отметила Антонова, сделавшего перехват. Пистиолис сделал грамотную замену, вернув Семена на решающую защиту. Капитан ЦСКА — человек, который всегда заряжен, у него горят глаза. В результате именно Антонов совершил ключевой перехват. После этого «Зениту» было уже очень сложно отыграться.

— Ваши ожидания от седьмой игры в Казани?

— В целом хочу сказать, что в противостоянии УНИКСа и «Локомотива-Кубань» идет жесткая физическая борьба. Команды играют кость в кость, на грани. В шестом матче сильнее был «Локо», но серия переезжает в столицу Татарстана. Там уже точно определится сильнейший. Могу сказать, что оба коллектива ждет тяжелый переезд. Поэтому очень важно, как команды успеют восстановиться, перезарядить батарейки, перенастроиться.

Следующая игра между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» пройдет 22 мая в Казани.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
БК ЦСКА
Илона Корстин
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