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Сегодня, 15:44

«Локомотив-Кубань» вышел вперед в серии с УНИКСом в полуфинале Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» вышел вперед в серии с УНИКСом в полуфинале Единой лиги ВТБ
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома победил казанский УНИКС в третьем матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

Встреча во дворце спорта «Баскет-Холл» в Краснодаре завершилась со счетом 89:83 в пользу железнодорожников. Самым результативным игроком противостояния стал баскетболист гостей Джален Рэйнольдс, набравший 24 очка. У победителей 20 очков в активе Окаро Уайта.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Локомотива-Кубань». Следующий матч состоится 13 мая Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.

Во втором полуфинале Единой лиги ВТБ ЦСКА соперничает с «Зенитом». После трех матчей армейцы ведут в серии 2-1.

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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