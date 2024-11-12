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Баскетбол

Сегодня, 15:03

Мария Вадеева планирует вернуться в общую группу в конце ноября

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Лидер БК УГМК и сборной России Мария Вадеева постепенно восстанавливается от неприятного повреждения, которое было обнаружено после игры с «Новосибирском» в середине октября. Центровая уже неделю заниматься по индивидуальной программе. Ориентировочное возвращение в общую группу должно состояться в конце ноября.

В текущем сезоне Вадеева приняла участие в пяти матчах Премьер-лиги, в среднем набирая 8,6 очка, 7,0 подбора и 1,0 передачи за 17:24 на паркете. Отметим, что прошлый сезон Мария пропустила из-за декретного отпуска.

Мария Вадеева

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