Международная федерация баскетбола не допустила сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде в Париже

Исполком международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение о недопуске сборной России до отборочного турнира к Олимпиаде в Париже, сообщается на официальном сайте организации.

«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года», — сказано в заявлении.

Ранее сборная России, пропускающая Кубок мира по баскетболу, сохраняла шансы пробиться на Олимпиаду через отборочный турнир, который пройдет с 12 по 20 августа. Вместо россиян на турнире выступит сборная Болгарии.

1 марта 2022 года FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.