Международный турнир по баскетболу FONBET Кубок дружбы пройдет в Перми

С 21 по 25 августа в УДС «Молот» состоится FONBET Кубок дружбы. В борьбу за трофей вступят национальные мужские сборные по баскетболу из России, Венесуэлы и Колумбии. Четвертым участником турнира станет БК «ПАРМА», который выступит вне зачета. Турнир пройдет при поддержке титульного партнера Российской федерации баскетбола — букмекерской компании FONBET.

Соревнования пройдут в два этапа. Сначала команды сыграют между собой по круговой системе — эти матчи пройдут 21, 22 и 23 августа. По итогам набранных очков определятся финалисты турнира. Игра за третье место и финал состоятся 25 августа.

Расписание соревнований

21 августа

16.00. БК «ПАРМА» — Колумбия.

19.00. Россия — Венесуэла.

22 августа

16.00. Колумбия — Венесуэла.

19.00. Россия — БК «ПАРМА».

23 августа

16.00. Венесуэла — БК «ПАРМА».

19.00. Россия — Колумбия.

25 августа

11.30. Матч за третье место.

14.00. Финал.

В рамках турнира также будет реализован ряд специальных мероприятий от благотворительной программы «ДоброFon». Все собранные средства будут направлены в один из пермских благотворительных фондов, который выберут организаторы соревнований. Таким образом, каждый пришедший на матчи FONBET Кубка дружбы болельщик сможет внести свой вклад в реализацию социально значимых проектов в регионе.

«Для нас партнерство с Российской федерацией баскетбола является стратегически важным и значимым. Это очень популярный вид спорта, который любят россияне. И РФБ проделывает огромную работу для его продвижения и популяризации. Мы рады помогать им в этом. Турнир с привлечением сильных иностранных соперников, без сомнения, обратит на себя внимание спортивной общественности и болельщиков. Особо стоит отметить очень яркий и нужный социальный проект федерации — «тихий!баскетбол», который помогает создать условия для игры людям с инвалидностью и различными нозологиями», — заявил управляющий партнер Fonbet Валентин Голованов.

«FONBET- один из ключевых партнеров Российской федерации баскетбола, сотрудничество с которым позволяет нам проводить значимые турниры на высоком уровне, а также развивать важные социальные проекты, — сообщил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. — Один из них — проект «тихий!баскетбол», благодаря которому лучшая игра с мячом становится доступна для людей с нарушениями здоровья, делая их жизнь более полноценной. Я благодарю FONBET за возможность реализации значимых инициатив и за существенную помощь в развитии баскетбола по всей стране».

Одним из важных аспектов сотрудничества Российской федерации баскетбола и благотворительной программы «ДоброFon» является активная поддержка проекта «тихий!баскетбол». Эта инициатива направлена на создание инклюзивной среды для людей с ограниченными возможностями, которая позволяет им заниматься баскетболом и участвовать в соревнованиях. Программа «тихий!баскетбол» включает в себя финансовую поддержку баскетбола специализированных спортивных федераций, выделение грантов для решения оперативных задач в регионах, организацию открытых профессиональных и любительских матчей, а также проведение множества специальных мероприятий. Компания FONBET через свою благотворительную программу «ДоброFon» стремится не только развивать спорт, но и делать его доступным для всех категорий населения, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудничество между FONBET и Российской федерацией баскетбола стало значимым шагом для развития этого вида спорта в стране. Соглашение о партнерстве было подписано именно в Перми в 2023 году в рамках форума «Россия — спортивная держава». В рамках сотрудничества крупнейший букмекер страны поддерживает такие турниры, как женская премьер-лига и женский Кубок России, женская суперлига и высшая лига, мужская суперлига и высшая лига, а также мужские и женские сборные России по баскетболу 5х5 и баскетболу 3х3.

Помимо Российской федерации баскетбола компания FONBET является партнером и спонсором футбольных и хоккейных клубов и ряда спортивных федераций и соревнований, среди которых Российский футбольный союз, Континентальная хоккейная лига, Федерация спортивной гимнастики, Федерация дзюдо, Федерация компьютерного спорта, Федерация спортивного программирования и многие другие. По итогам 2023 года FONBET перевел на благотворительные, социально значимые проекты и развитие спорта более 850 млн рублей. Одной из крупнейших благотворительных инициатив является акция «Важен каждый», которая на протяжении двух сезонов проходит на матчах FONBET Кубка России по футболу.