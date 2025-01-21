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Баскетбол

Сегодня, 11:32

Моня возглавил Департамент национальных и резервных сборных команд

Камила Абдурахманова
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Чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады Сергей Моня возглавил Департамент национальных и резервных сборных команд по баскетболу.

Моня играл почти 23 года. Первый матч на профессиональном уровне он провел в составе «Автодора» 20 декабря 2000 года против «Спартака» из Санкт-Петербурга. Завершил выступление летом 2023 года.

Четыре раза Моня становился чемпионом России — в составе ЦСКА (в период с 2002 по 2005 год) и один раз в составе «Зенита». Дважды завоевывал Кубок Европы в составе команды «Химки». Также дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ («Химки» в сезоне 2010/11 и «Зенит» в сезоне 2021/22). В сезоне-2005/06 выступал в НБА, проведя 26 матчей за «Портленд» и «Сакраменто».

Источник: РФБ
Баскетбол
Сергей Моня
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