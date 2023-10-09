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Баскетбол

Сегодня, 16:25

Мозгов назвал свой лучший момент в составе сборной России

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпион НБА, бронзовый призер Олимпиады-2012 Тимофей Мозгов в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об Играх в Лондоне.

— В прошлом году было 10 лет бронзе на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Какие у тебя воспоминания от того турнира?

— Это мой самый яркий момент в сборной. Было круто, вспоминаю только хорошее. Не знаю даже, что еще сказать.

— Расскажи самую запоминающуюся историю?

— Было много крутых историй, но они не для прессы. Хотелось бы что-то рассказать, но участники тех событий могут быть недовольны. Есть такие люди, которые вспоминают истории из прошлого в своих интервью, и после этого партнеры начинают ругаться друг с другом. Затаивать обиду. Это не про нас. У нас была очень дружная, сплоченная команда, — сказал Мозгов «СЭ».

В матче за бронзу сборная России обыграла Аргентину (81:77). В полуфинале команда под руководством Дэвида Блатта уступила Испании (59:67).

Полностью интервью Тимофея Мозгова читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
Олимпиада
Сборная России по баскетболу
Тимофей Мозгов
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