Мужская сборная России огласила расширенный список на февральские сборы

Мужская сборная России по баскетболу объявила расширенный список игроков на участие в февральском сборе.

В рамках сбора будет проведен товарищеский матч.

Расширенный состав сборной России:

Защитники: Михаил Беленицкий («Нижний Новгород»), Тимофей Герасимов («Зенит»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Георгий Жбанов («Зенит»), Даниил Касаткин (МБА), Макар Коновалов (МБА), Александр Платунов («Парма»), Кирилл Савин («Руна»), Юрий Умрихин («Самара»), Александр Хоменко (МБА), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»), Тимофей Якушин (МБА);

Форварды: Максим Барашков (МБА), Филипп Гафуров («Нижний Новгород»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Андрей Лопатин (МБА), Александр Петенев («Автодор»), Илья Платонов («Самара»), Даниил Походяев («Парма»), Самсон Руженцев (ЦСКА);

Центровые: Сергей Балашов («Енисей»), Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Илья Попов («Руна»).

Сбор состоится с 17 по 25 февраля. В список вошли 24 баскетболиста, 20 из которых приедут для тренировок в центр «Новогорск».

Со сборной будут работать главный тренер Зоран Лукич, тренеры Сергей Козин, Александр Полинкевич, тренер по ОФП Георгий Артемьев, врач по спортивной медицине Юрий Кожокарь, массажисты Владимир Рюмшин, Василий Попов, менеджеры Егор Брайнин, Светлана Лебедева.