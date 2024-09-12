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Баскетбол

Сегодня, 14:30

Обвиняемый по делу об избиении Шведа осужден на три года

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Пресненский районный суд Москвы приговорил Юсуфа Мирашурова, обвиняемый по делу об избиении призера Олимпиады Алексея Шведа, к трем годам лишения свободы, а также обязал выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей. Данное решение может быть обжаловано в вышестоящих инстанциях в течение 15 дней.

Нападение на баскетболиста было совершено поздно вечером 1 мая 2023 года. Все произошло рядом с рестораном на Большой Никитской улице в центре столицы.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц/из хулиганских побуждений). Однако в ходе длительного расследования дело фактически развалилось.

Среди обвиняемых остался только Мирашуров. Еще трое подозреваемых, которые в июне 2023-го были отпущены из-под стражи под подписку о невыезде, проходили по делу в качестве свидетелей.

Баскетбол
Алексей Швед

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