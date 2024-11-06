Отец Егора Демина о уверенности сына: «Это школа «Реала»

Отец Егора Демина, экс-игрок «Химок» и «Урал-Грейт» Владимир Демин в интервью «СЭ» поблагодарил «Реал» за отличную подготовку сына.

В системе мадридского клуба 18-летний разыгрывающий провел три года. Сейчас баскетболист выступает за BYU Cougars в североамериканской NCAA.

— Вы благодарны «Реалу», где Егора постоянно наигрывали на первом номере?

— Большое счастье, что он прошел эту школу, оказался в нужное время в нужном месте. Это был фундамент, абсолютно топовый этап подготовки. У него были потрясающие тренеры, партнеры. Все совпало. Это была лучшая позиция для Егора и для команды, которой он приносил очень много пользы. Изначально с детства он играл разыгрывающего. Его не надо было ломать.

Что касается NCAA, то обычно там на позиции первого номера играют быстрые, атлетичные темнокожие парни. Это стандартная история для любой команды NCAA. Редко увидишь большого игрока на задней линии. И мы переживали, что может возникнуть ситуация, когда его задвинут на другую позицию. Но первая официальная игра показала, что никаких вопросов относительно его позиции не стоит. Он полностью управляет командой, вся игра выстроена вокруг него. Все пик-н-роллы, все комбинации сделаны таким образом, чтобы он со своим размером, своими возможностями создавал ситуацию для атаки. То есть модель тренера выстроена под конкретного игрока. Это очевидно.

Поэтому у Егора сейчас максимальный карт-бланш, максимальное количество времени. Правда, у BYU Cougars сейчас травмирован еще один игрок задней линии. Неплохой, быстрый парень. Без размера, но крепкий игрок.

— Здорово, что теперь появился повод проснуться ночью, чтобы понаблюдать за игрой вашего сына.

— Я уже завел себе будильники на месяц вперед (смеется). Круто, что ребята из «Взял мяч» организовывают трансляции, большая благодарность за это. Еще скажу, что соперник [в дебютной игре] был откровенно не самый сильный, но самое важное, что Егор здорово показал себя. Все-таки был колоссальный ажиотаж, и мы боялись, что давление будет слишком сильным. Все-таки на трибунах 20 тысяч человек, много внимания медиа. Раньше подобного опыта не было. Это не профессиональный игрок, который ранее уже провел много матчей при аншлагах.

А он, наоборот, говорит, что получил большой кайф. Зарядился энергией от трибун и очень счастлив. Это круто.

— Чем вы это объясняете?

— В первую очередь — это школа «Реала». Большие традиции, много сложных игр и финалов, где он был на первых ролях, где от него зависел результат. Это большой бонус, который у него есть. Как говорится, с почином, но все самые сложные игры ждут его впереди.

В дебютном матче NCAA с «Арканзасом» Егор Демин набрал 18 очков (7/13 — с игры, 4/7 — трехочковые), 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата.