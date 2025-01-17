Отец Тиммы: «Прах сына до сих пор не захоронен. Не можем оформить свидетельство о смерти»

Райтис Тимма, отец баскетболиста Янниса Тиммы, рассказал о том, что семья до сих пор не может похоронить сына.

«Прах его пока не похоронен. Никого не хочу обвинять, но российская сторона еще не сделала все, что нужно. Поэтому мы не можем оформить свидетельство о смерти. Все, что знаю. Этими вопросами занимается мама. У меня нет информации, кто и почему тормозит. Уверен, все уладится. Янис будет близко от меня, будет место, куда к нему можно будет приходить. Развеивать прах не хорошо», — приводит слова Тиммы «СтарХит».

Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. В начале декабря Тимма развелся с певицей Анной Седоковой. Рядом с его телом была обнаружена записка с текстом «Позвоните Анне».

Тимма выступал за российские «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год и в общей сложности провел 68 матчей. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.