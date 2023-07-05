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Баскетбол

Сегодня, 00:55

«Партизан» может пропустить сезон-2023/24

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лицензионный комитет чемпионата Сербии не одобрил заявку «Партизана» на участие в сезоне-2023/24, сообщает Sportski Zurnal.

Клубу отказали в выдаче лицензии на участие в чемпионате Сербии, так как «Партизан» не участвовал в плей-офф прошлого сезона и имеет непогашенные долги перед сербской баскетбольной ассоциацией и региональной баскетбольной ассоциацией.

«Партизан» собирается обжаловать решение в совете директоров сербской баскетбольной ассоциации. В прошлом сезоне клуб не сумел вовремя зарегистрировать игроков, поэтому команда была отстранена от участия в борьбе за чемпионство.

БК Партизан
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