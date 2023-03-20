Понкрашов: «Выиграть Кубок России и обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге вдвойне приятно»

Защитник «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов высказался о победе над «Зенитом» в финальном матче Кубка России по баскетболу (84:72).

«Игра была равная и тяжелая. Наконец с четвертого раза удалось завоевать трофей. Команда и болельщики этого давно заслужили. Выиграть Кубок и обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге вдвойне приятно. Перед игрой у нас было длинное собрание, где обсуждали, как будем обороняться и атаковать. Благодаря этой установке и настрою мы и победили! Питерцы не могли заявить всех своих легионеров, но и без них они смотрелись мощно и в третьей четверти нас догнали. Нас это встрепенуло и заставило играть еще более внимательнее», — цитирует Понкрашова Legalbet.

«Нижний Новгород» трижды становился серебряным призером турнира — в 2011, 2018, 2019 годах.