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Сегодня, 13:59

Понкрашов: «Выиграть Кубок России и обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге вдвойне приятно»

Алина Савинова
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Защитник «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов высказался о победе над «Зенитом» в финальном матче Кубка России по баскетболу (84:72).

«Игра была равная и тяжелая. Наконец с четвертого раза удалось завоевать трофей. Команда и болельщики этого давно заслужили. Выиграть Кубок и обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге вдвойне приятно. Перед игрой у нас было длинное собрание, где обсуждали, как будем обороняться и атаковать. Благодаря этой установке и настрою мы и победили! Питерцы не могли заявить всех своих легионеров, но и без них они смотрелись мощно и в третьей четверти нас догнали. Нас это встрепенуло и заставило играть еще более внимательнее», — цитирует Понкрашова Legalbet.

«Нижний Новгород» трижды становился серебряным призером турнира — в 2011, 2018, 2019 годах.

Источник: https://legalbet.ru/news/ponkrashov-viigrat-kubok-i-obigrat-zenit-v-sankt/
БК Зенит
БК Нижний Новгород
Антон Понкрашов
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