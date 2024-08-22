Появилось фото письма, в котором колумбийцы подтвердили участие в Кубке Дружбы в Перми

Стало известно содержание письма Федерации баскетбола Колумбии к российской стороне по поводу участия в Кубке Дружбы.

Фото документа было опубликовано в Telegram-канале «Мутко против». Согласно его содержанию, колумбийцы подтвердили участие сборной страны в турнире в Перми.

«Уважаемый господин Кириленко, Федерация баскетбола Колумбии рада подтвердить участие мужской сборной по баскетболу в товарищеском турнире, который пройдет в Перми с 20 по 26 августа 2024 года. Мы глубоко ценим приглашение и возможность принять участие в нем. Мы с радостью принимаем условия, предлагаемые Федерацией баскетбола России», — говорится в письме.

Ранее в Федерации баскетбола Колумбии после игры с «Пармой» (53:155) заявили, что национальную команду страны не отправляли в Россию на Кубок дружбы.