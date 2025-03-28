Представитель Демина: «Предложение от BYU уже поступило, решение останется за Егором»

Команда Егора Демина BYU не смогла выйти в 1/8 финала «Мартовского безумия», уступив Alabama Crimson Tide(113:88).

Российский разыгрывающий набрал 15 очков, 7 передач, 2 подбора и 2 перехвата за 25 минут на паркете. Краткие итоги выступления Егора в дебютном сезоне NCAA «СЭ» подвел его многолетний представитель — агент BDA Sports Алексей Карванен.

— Что скажите про поражение BYU от Alabama?

— Если честно, то показалось, что тренерский штаб BYU выбрал неправильную тактику. Снайперы соперника оставались неприкрытыми после заслонов и забивали легкие трехи (за игру реализовали 25/51. — Прим. Т.Г.). В начале второй половины Cougars выдали хороший отрезок, приблизились к сопернику, и тут мне кажется, что арбитры не дали команде вернуться в игру. Как в предыдущем матче BYU в «Мартовском безумии» несколько решений судей были странными, в том числе когда Егор получил удар по лицу и за это не было никакого наказания. Возможно, по ТВ-правам было невыгодно, чтобы команда из Прово вышла в Elite 8. Возможно, еще какие-то причины.

— После игры Егор допустил, что, возможно, это его не последняя игра в NCAA. Правильная тактика?

— До 6 июня есть время, чтобы принять решение. Предложение от BYU уже поступило. Решение останется за Егором после поступления информации от заинтересованных клубов НБА.

Еще отмечу важный момент: все прекрасно понимают, что в НБА самое важное для игрока — получить второй контракт. По статистике этого добиваются только 27 процентов. Остальные 73 процента задрафтованных игроков не закрепляются в лиге. Поэтому важно попасть в команду, которая будет заинтересована в твоем развитии.

— Сейчас можно говорить, что Егор сделал правильный выбор, уехав именно в BYU?

— Однозначно. Думаю, можно раскрыть карты и сказать, что Егора очень хотел Duke. То есть он мог провести этот сезон в команде с Купером Флэггом (главный претендент на первую строчку драфта по мнению большинства аналитиков. — Прим. Т.Г). Но получил ли он там такую же значимую роль? Скорее нет. При этом были варианты, где роль Егора могла бы быть еще выше, чем в BYU, но мне кажется, что Cougars — это золотая середина. Тут он попал к очень сильному тренеру. Кевин Янг многое дал Егору. Особенно нас радует, что он не провалился в защите. Многие считали это его слабым звеном, но теперь все понимают, что он способен защищаться на высоком уровне. Что касается трехочкового броска, то не перестаю повторять, что это дело наживное. Егор еще молод, и такие вещи подтягиваются за одно лето.