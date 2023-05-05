Президент ЦСКА — о состоянии Шведа после нападения: «Нужно время»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился подробностями о состоянии защитника армейцев Алексея Шведа после избиения.

«Сейчас не нужны никакие оперативные вмешательства. У него постельный режим. Он позитивно настроен. К нему приходили ребята, главный тренер. Некоторое время будет в больнице, а потом выпишут на домашнее лечение. Нужно время. Банальная фраза: время — лучший лекарь. Покой и время», — приводит Sport24 слова Ватутина.

В ночь на 2 мая неизвестные избили игрока армейской команды у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний баскетболист был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

5 мая стало известно, что Пресненский районный суд Москвы арестовал 19-летнего Глеба Писарева, который обвиняется в избиении баскетболиста. Также обвиняемым по данному делу проходит Князь Амирасланов.