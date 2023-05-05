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Баскетбол

Сегодня, 17:57

Президент ЦСКА — о состоянии Шведа после нападения: «Нужно время»

Алина Савинова
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился подробностями о состоянии защитника армейцев Алексея Шведа после избиения.

«Сейчас не нужны никакие оперативные вмешательства. У него постельный режим. Он позитивно настроен. К нему приходили ребята, главный тренер. Некоторое время будет в больнице, а потом выпишут на домашнее лечение. Нужно время. Банальная фраза: время — лучший лекарь. Покой и время», — приводит Sport24 слова Ватутина.

В ночь на 2 мая неизвестные избили игрока армейской команды у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний баскетболист был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

5 мая стало известно, что Пресненский районный суд Москвы арестовал 19-летнего Глеба Писарева, который обвиняется в избиении баскетболиста. Также обвиняемым по данному делу проходит Князь Амирасланов.

Источник: https://sport24.ru/news/basketball/2023-05-05-prezident-tsska-o-sostoyanii-shveda-posle-izbiyeniya-nuzhno-vremya
БК ЦСКА
Алексей Швед
Андрей Ватутин
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