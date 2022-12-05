Прощание с олимпийским чемпионом по баскетболу Жармухамедовым пройдет 7 декабря

Олимпийский чемпион Иван Едешко рассказал, что церемония прощания с олимпийским чемпионом по баскетболу 1972 года Алжаном Жармухамедовым пройдет 7 декабря в зале легкоатлетического манежа ЦСКА.

Экс-спортсмен скончался 3 декабря в возрасте 78 лет от продолжительной болезни.

«Вопрос о похоронах еще не решен, скорее всего, его похоронят на военном кладбище на Ярославском шоссе. В среду будет прощание с ним в зале легкоатлетического манежа ЦСКА», — цитирует Едешко ТАСС.