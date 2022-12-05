Прощание с олимпийским чемпионом по баскетболу Жармухамедовым пройдет 7 декабря

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Олимпийский чемпион Иван Едешко рассказал, что церемония прощания с олимпийским чемпионом по баскетболу 1972 года Алжаном Жармухамедовым пройдет 7 декабря в зале легкоатлетического манежа ЦСКА.
Экс-спортсмен скончался 3 декабря в возрасте 78 лет от продолжительной болезни.
«Вопрос о похоронах еще не решен, скорее всего, его похоронят на военном кладбище на Ярославском шоссе. В среду будет прощание с ним в зале легкоатлетического манежа ЦСКА», — цитирует Едешко ТАСС.
Жармухамедов в составе сборной СССР завоевал золото Олимпийских игр в 1972-м, также в его активе бронза Олимпиады-1976, три титула чемпионов Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронза (1970) чемпионатов мира.