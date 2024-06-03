Разыгрывающий ЦСКА Тримбл рассказал об адаптации к жизни в России

Защитник ЦСКА Мело Тримбл рассказал об адаптации к жизни в России. Баскетболист перешел в команду в июле 2023 года.

«Я уже год в России и чувствую себя здесь очень комфортно. Поначалу мне было тяжело, но потом все постепенно начало налаживаться. Сейчас я счастлив быть здесь и играть за такую команду, как ЦСКА», — цитирует Тримбла Legalbet.

Он отметил, что большую часть свободного времени он проводит дома.

«Мой досуг, примерно, следующий — занимаюсь какими-то мелкими делами по дому, заказываю еду и играю в видеоигры с друзьями», — добавил он.

В нынешнем сезоне Мело провел 48 матчей и набрал 706 очков.