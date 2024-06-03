Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Единая лига ВТБ
Россия
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
НБА
Олимпиада
Юниоры
Статьи
Главная
Баскетбол

Сегодня, 15:19

Разыгрывающий ЦСКА Тримбл рассказал об адаптации к жизни в России

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Мело Тримбл рассказал об адаптации к жизни в России. Баскетболист перешел в команду в июле 2023 года.

«Я уже год в России и чувствую себя здесь очень комфортно. Поначалу мне было тяжело, но потом все постепенно начало налаживаться. Сейчас я счастлив быть здесь и играть за такую команду, как ЦСКА», — цитирует Тримбла Legalbet.

Он отметил, что большую часть свободного времени он проводит дома.

«Мой досуг, примерно, следующий — занимаюсь какими-то мелкими делами по дому, заказываю еду и играю в видеоигры с друзьями», — добавил он.

В нынешнем сезоне Мело провел 48 матчей и набрал 706 очков.

БК ЦСКА
0
Читайте также
Махачев может стать лучшим российским бойцом в истории ММА
Чехия попала в группу Евро-2024 с Португалией, Турцией и Грузией
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Безумный Макдэвид выбил Дадонова и затащил «Ойлерз» в финал КС! Что произошло после матча «Эдмонтон» - «Даллас»
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Сборная России по баскетболу начнет сбор 1 августа