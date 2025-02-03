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Сегодня, 16:45

РФБ и FONBET продолжат сотрудничество по развитию инклюзивного проекта «тихий!баскетбол»

Андрей Кириленко.
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В Екатеринбурге в рамках женского «Финала четырех» FONBET Кубка России Российская федерация баскетбола и компания FONBET продлили соглашение о сотрудничестве в рамках инклюзивного проекта «тихий!баскетбол».

В прошлом году компания поддержала Лигу сильных людей — турнир по баскетболу 3х3 на колясках. Этапы проходили в Ижевске, Нижнем Новгороде, а финал — на легендарном фестивале «Пикник «Афиши» в Лужниках.

«Хочется поблагодарить наших партнеров из FONBET за огромное количество совместно реализуемых баскетбольных проектов, а также за работу благотворительной программы ДоброFON. В этом году мы проведем соревнования и для слабослышащих и глухих спортсменов со всей России. Нас ждет максимально плодотворное сотрудничество», — заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

«Мы рады, что в рамках сотрудничества с Российской федерацией баскетбола поддерживаем не только сборную России, развитие профессионального и массового баскетбола, но и такие важные, нужные и социально значимые проекты. Наша благотворительная программа ДоброFON все больше интегрирована в соревнования РФБ. Уверены, что с нашей поддержкой «тихий!баскетбол» станет еще более массовым и значимым», — отметил управляющий партнер FONBET Валентин Голованов.

Проект «тихий!баскетбол» — инклюзивное направление Российской Федерации баскетбола, поддерживающее массовый спорт игроков с нарушениями слуха, интеллекта и спортсменов на колясках. Проект системно развивает культуру занятий для детей с интеллектуальными нарушениями по всей стране, создает открытые и бесплатные секции в городах России, привлекает к мастер-классам именитые баскетбольные клубы «Уралмаш», УГМК, «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и проводит открытые занятия в парках Москвы.

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