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Баскетбол

Сегодня, 12:01

РФБ заявила о подготовке изменений в расписании Кубка Дружбы после матча сборной Колумбии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская Федерация Баскетбола (РФБ) сообщила, что осуществляет подготовку изменений в расписание Кубка Дружбы после первого матча турнира, в котором сборная Колумбии уступила «Парме» (53:155).

«Российская Федерация Баскетбола сообщает о подготовке изменений в расписании матчей на завтрашний день турнира Fonbet Кубок Дружбы. Эти меры направлены на поддержание спортивного уровня соревнований и обеспечение равных условий для всех участников», — говорится в заявлении.

Кроме того, в Федерации подчеркнули, что вели переговоры с колумбийской стороной через официальные каналы, что «исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире».

После крупного поражения сборной Колумбии на турнире Федерация баскетбола Колумбии в соцсетях сообщила, что не отправляла свою национальную команду для участия в Кубке Дружбы.

Кубок дружбы проходит с 21 по 25 августа в Перми. В нем также принимают участие сборная России, сборная Венесуэлы и «Парма».

Источник: РФБ
Баскетбол
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