Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Единая лига ВТБ
Россия
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
НБА
Олимпиада
Юниоры
Статьи
Главная
Баскетбол

Сегодня, 08:26

Российского баскетболиста Демина назвали новичком недели в NCAA

Telegram Дзен

Российский баскетболист Егор Демин, выступающий за Университет Бригама Янга, получил звание новичка недели в конференции «Биг-12» от Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В матче против Университета Центрального Арканзаса 18-летний игрок заработал 18 очков и совершил 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата. В матче с Калифорнийским университетом в Риверсайде он набрал 20 очков, сделал 7 передач и 5 подборов.

До этого Демин играл за команды разных возрастов испанского «Реала». После сезона-2023/2024 россиянин перебрался в США, где его пригласила команда Университета Бригама Янга.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Пять человек погибли в результате пожара в Ростовской области
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пригрозил России ультиматумом
СКА уступил «Авангарду» и потерпел пятое поражение подряд
Следователи раскрыли серию похищений девушек в центре Москвы
Вячеслав Дацик: «Сашу Емельяненко за такие слова любой боец СВО убьет»
Сегодня
Вчера
Неделя