Российского баскетболиста Демина назвали новичком недели в NCAA

Российский баскетболист Егор Демин, выступающий за Университет Бригама Янга, получил звание новичка недели в конференции «Биг-12» от Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В матче против Университета Центрального Арканзаса 18-летний игрок заработал 18 очков и совершил 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата. В матче с Калифорнийским университетом в Риверсайде он набрал 20 очков, сделал 7 передач и 5 подборов.

До этого Демин играл за команды разных возрастов испанского «Реала». После сезона-2023/2024 россиянин перебрался в США, где его пригласила команда Университета Бригама Янга.