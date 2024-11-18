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Баскетбол

Сегодня, 15:27

Сборная Ливии приедет в Москву оптимальным составом

Сборная Ливии по баскетболу сыграет на турнире в Москве оптимальным составом
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Российская федерация баскетбола (РФБ) после инцидента с командой Колумбии на товарищеском турнире в Перми внимательно проверила заявку сборной Ливии, которая приедет в Москву на «Кубок Дружбы. Россия — Африка».

По информации «СЭ», из ливийцев, которые приедут в столицу России, только один игрок не принимал участие в Кубке Арабских наций-2024 и в квалификации Афробаскета-2025.

Отметим, что в турнире также сыграет сборная Туниса — чемпион двух последних Афробаскетов. Сборная России проведет свои матчи 20 и 22 ноября.

Баскетболисты &laquo;Сборной Колумбии&raquo; перед матчем с &laquo;Пармой&raquo;. Неизвестные баскетболисты проиграли «Парме» с разницей в 102 очка. Они выдают себя за сборную Колумбии

Сборная России по баскетболу

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