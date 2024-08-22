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Баскетбол

Сегодня, 19:12

Сборная России по баскетболу не будет проводить матч против Колумбии в Кубке дружбы

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Организаторы Кубка дружбы в Перми сообщили, что сборная России не будет играть на турнире против национальной команды Колумбии.

В стартовой игре Кубка дружбы колумбийцы проиграли пермской «Парме» со счетом 53:155. После встречи Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на турнир в Россию.

«В пятницу сборная Колумбии сыграет с молодежной командой «Парма». Сборная России встретится со сборной Венесуэлы», — передает слова организаторов ТАСС.

Президент ФРБ Андрей Кириленко сообщил, что организация вела переговоры об участии Колумбии на турнире, и обладает всеми подтверждающими официальными документами.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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