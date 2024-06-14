Сборная России по баскетболу сыграет с «Уралмашем» в сентябре

Сборная России под руководством Зорана Лукича сыграет два товарищеских матч с «Уралмашем» в Екатеринбурге. Игра состоится в сентябре, сообщил «СЭ» президент клуба из столицы Свердловской области Виктор Ганиенко.

«В этом году мы проведем сбор в Белоруссии, затем команду ждет турнир в Турции, а сентябре у нас запланировано два матча со сборной России. Спасибо РФБ и Зорану Лукичу, что привезут национальную команду в Екатеринбург. Нашим болельщикам будет приятно», — заявил «СЭ» Ганиенко.

Отметим, что «Уралмаш» вышел в плей-офф в дебютном сезоне Единой лиги ВТБ. В четвертьфинальной серии с «Зенитом» уральцы уступили в пяти матчах (3:2).