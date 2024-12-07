Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Единая лига ВТБ
Россия
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
НБА
Олимпиада
Юниоры
Статьи
Главная
Баскетбол

Сегодня, 09:46

«Шаньси» исключил Алексея Шведа из заявки на сезон

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Российский защитник Алексей Швед был исключен из состава команды Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) «Шаньси Лунгс», следует из заявки команды на сайте лиги.

Его место в заявке клуба занял сенегалец Ибраима Фалль Файе, который восстановился после травмы.

В китайском чемпионате CBA нет ограничений по количеству иностранцев на контракте, но в активной заявке их может быть только четверо. В команде «Шаньси» это Харри Джайлз, Хамиду Диалло, Брэндон Гудвин и Фалль Файе.

35-летний Швед провел 5 матчей в нынешнем сезоне китайского чемпионата, где набирал 6,4 очка, делал 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты в среднем.

А в прошлом сезоне россиянин набирал в среднем 15,9 очка, делал 5,8 подбора и 9,1 передачи. Он сделал 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов, а также вошел в топ-3 чемпионата Китая по передачам.

Алексей Швед
Читайте также
Минимум шайб, море буллитов и героический вечер Абрамова. Что произошло в матче «Торпедо» – ЦСКА
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Губернатор Самарской области написал письмо в РПЛ о судействе двух матчей
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Хорхе Масвидаль женился на «Мисс Перу»
Захарова призвала западные страны озаботиться спасением Украины
Сегодня
Вчера
Неделя