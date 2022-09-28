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Баскетбол

28 сентября, 17:14

Шенгелия рассказал, почему решил подписать контракт с «Виртусом»

Алина Савинова

Грузинский центровой Торнике Шенгелия рассказал, что повлияло на его решение подписать контракт с «Виртусом».

«В течение лета я также намеревался вернуться в НБА, и у меня было много других предложений от нескольких разных клубов. В конце концов, мы с семьей решили подписать новый контракт с «Виртусом». Очевидно, я уже видел, как работает система и команда. Мне нравится проект, тренер, игроки, и город потрясающий. Этих вещей мне было достаточно, чтобы принять решение», — приводит Eurohoops слова 30-летнего спортсмена.

Также он рассказал, когда будет готов вернуться к работе после травмы.

«Это действительно отстой, что я не смогу играть в самом начале. Но это часть спорта, и я постараюсь вернуться настолько сильным, насколько смогу. Я буду помогать этой команде, даже если не смогу играть: буду рядом, буду присутствовать на тренировках и играх. Я буду им как-нибудь полезен», — добавил грузинский баскетболист.

Шенгелия подписал контракт с итальянским «Виртусом» в марте 2022 года. Ранее он выступал за ЦСКА.

Центровой получил травму в матче Грузия — Нидерланды в рамках квалификации чемпионата мира-2023. Из-за этого он был вынужден пропустить Евробаскет-2022. Он также не сможет помочь своей новой команде в играх на старте сезона 2022/2023.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1395858/tornike-shengelia-virtus-bologna-euroleague/
Торнике Шенгелия
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