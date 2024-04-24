Швед рассказал о своем историческом рекорде в чемпионате Китая

Призер Олимпийских игр, защитник «Шаньси» Алексей Швед рассказал «СЭ», что доволен своим первым сезоном в CBA. Российскому баскетболисту удалось вывести команду с небольшим бюджетом в плей-офф, сделав 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов.

— Ваша результативность резко снизилась в плей-офф. Сейчас, наверное, можно рассказать, что решающие матчи регулярки вы играли с повреждением?

— Да, до плей-офф я довольно долго играл с недолеченной травмой. Врачи сказали, что на восстановление уйдет минимум три-четыре недели. Но я понимал, что если буду следовать их рекомендациям, то вряд ли моя команда выйдет в плей-офф. Поэтому, пропустив несколько игр, попросил тренера вернуть меня в состав. Но в матче с «Нанкином», где я сделал трипл-дабл, мой надрыв стал еще больше, и по этой же мышце ниже появился еще один. А через два дня нам предстоял решающий матч за выход в плей-офф с «Тяньцзинь». Первую половину наблюдал за игрой со скамейки (постоянно крутя велотренажер), а в третьей четверти попросил выпустить меня на паркет и отыграл до конца встречи (24 минуты). Мы выиграли, а мне не хватило всего двух подборов до трипл-дабла. Попутно еще установил рекорд лиги — шесть трехочковых за четверть. До этого никто не закидывал больше пяти. Сыграл на эмоциях, но потом долго не мог покинуть раздевалку. Нога жутко болела.

— Тем не менее вы сыграли в плей-офф.

— Опять же с повреждением. Увы, уже не мог сильно повлиять на общий результат (в первой игре серии набрал 15 очков, в решающем третьем матче провел на паркете всего пять минут. — Прим. «СЭ»). Интересно, что в третьей игре я вообще не должен был играть. Тренер и генменеджер сказали мне, что я вне заявки. Я посопротивлялся, но когда понял, что это не имеет смысла, пошел прогуляться по городу. Вернулся в отель за полчаса до выезда, и тут тренер пишет мне сообщение, что ставит меня в состав. Было забавно.

— Как долго вам лечиться?

— Через три недели уже смогу совершать беговые упражнения. Пока ограничиваюсь занятиями в тренажерном зале.