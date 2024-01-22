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Баскетбол

Сегодня, 15:39

Скончался олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Олимпийский чемпион-1972 по баскетболу в составе сборной СССР Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Помимо победы на Играх-1972 Поливода также становился чемпионом мира в составе советской команды (1967) и трижды выигрывал чемпионат Европы (1967, 1969, 1971).

На Олимпиаде-1972 Поливода из-за проблем со здоровьем пропустил легендарный финал против США (51:50), в конце которого Александр Белов на последней секунде забросил победный мяч после передачи Ивана Едешко через всю площадку.

После Игр-1972 Поливода завершил карьеру по состоянию здоровья, позднее ему диагностировали синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

Причина смерти Поливоды не уточняется.

На настоящий момент в живых из состава сборной СССР, выигравшей Олимпиаду-1972, остались два человека: Иван Едешко и Модестас Паулаускас.

Источник: ТАСС
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