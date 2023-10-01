Спанулис сменит Итудиса на посту главного тренера сборной Греции

Легендарный разыгрывающий Василис Спанулис станет новым главным тренером сборной Греции, сообщает местное издание Sport23. О решении будет объявлено в понедельник.

Ранее об уходе Итудиса сообщало издание Gazzetta.gr. Контракт тренера рассчитан до Олимпийских игр 2024 года.

Итудис принял решение покинуть национальную команду после неудачного выступления на чемпионате мира, где греки заняли 15-е место.

Спанулись в прошлом сезоне возглавлял «Перистери», с которым занял третье место в чемпионате Греции.