Суд на три месяца продлил арест главному фигуранту дела об избиении Алексея Шведа

Сегодня, 18:30
Басманный суд Москвы продлил срок ареста Юсуфа Мирашурова, который является главным фигурантом дела об избиении призера Олимпийских игр Алексея Шведа, сообщает ТАСС.
Срок содержания Мирашурова под стражей продлен до 2 октября 2023 года. Ранее сообщалось, что других фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде.
В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая его выписали из больницы.