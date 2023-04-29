КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ
Россия
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
НБА
Олимпиада
Юниоры
Статьи
Главная
Баскетбол

Сегодня, 15:02

Тараканов отметил завидное долголетие ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по баскетбола Сергей Тараканов заявил, что спортивное общество ЦСКА существует так долго, что его долголетию можно только позавидовать.

«Для меня эта дата, 100 лет ЦСКА, имеет огромное значение, я считаю себя армейцем, 11 лет выступал за этот клуб. С ЦСКА связано много моих побед, воспоминаний и эмоций. В голове не укладывается, 1923 год — это совершенно другая эпоха, о которой мы знаем не так много, но я с уважением к ней отношусь. Многое с тех времен поменялось. Даже если посмотреть на баскетбол, то сейчас он стал намного зрелищнее, атлетичнее, мы же играли несколько наивно. 100 лет — это длинный срок, не каждый клуб может похвастаться таким долголетием, этому можно только позавидовать, и я надеюсь, что юбилей станет отличным поводом встретиться ветеранам клуба, пообщаться и вспомнить былые времена», — приводит слова Тараканова ТАСС.

Официальным днем основания спортивного общества ЦСКА считается 29 апреля 1923 года. В составе одноименного баскетбольного клуба Тараканов стал семикратным чемпионом СССР.

Источник: https://tass.ru/sport/17646257
баскетбол
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Тараканов
1
0
Читайте также
Участника Олимпиады уличили в фальсификации результатов. Он оправдывался фейковым фото
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары Naked Attraction
Четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Юрист предупредил о штрафах за нарушения при жарке шашлыка
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Мозгов в "Химках" - угроза ЦСКА?
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Колобкову вручили майку сборной России
Evening Practice at VTB Ice Palace
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кириленко назвал ожидаемым решение FIBA о недопуске российских баскетболистов к отбору на Олимпиаду