Тараканов отметил завидное долголетие ЦСКА

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Олимпийский чемпион по баскетбола Сергей Тараканов заявил, что спортивное общество ЦСКА существует так долго, что его долголетию можно только позавидовать.
«Для меня эта дата, 100 лет ЦСКА, имеет огромное значение, я считаю себя армейцем, 11 лет выступал за этот клуб. С ЦСКА связано много моих побед, воспоминаний и эмоций. В голове не укладывается, 1923 год — это совершенно другая эпоха, о которой мы знаем не так много, но я с уважением к ней отношусь. Многое с тех времен поменялось. Даже если посмотреть на баскетбол, то сейчас он стал намного зрелищнее, атлетичнее, мы же играли несколько наивно. 100 лет — это длинный срок, не каждый клуб может похвастаться таким долголетием, этому можно только позавидовать, и я надеюсь, что юбилей станет отличным поводом встретиться ветеранам клуба, пообщаться и вспомнить былые времена», — приводит слова Тараканова ТАСС.
Официальным днем основания спортивного общества ЦСКА считается 29 апреля 1923 года. В составе одноименного баскетбольного клуба Тараканов стал семикратным чемпионом СССР.