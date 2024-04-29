УГМК стал 17-кратным чемпионом России среди женских команд

Сегодня, 16:30
Баскетболистки УГМК обыграли «Нику» из Сыктывкара в в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России.
Команда из Екатеринбурга выиграла финальную серию со счетом 3-0.
УГМК в 17-й раз выиграл чемпионат России среди женских команд. Это рекордный показатель.
Бронзовые медали чемпионата России завоевали баскетболистки курского «Динамо», в серии за третье место они победили МБА (3-0).
Премьер лига (ж)
Финал
«Ника» (Сыктывкар) — УГМК (Екатеринбург) — 73:87 (16:26, 18:31, 21:15, 18:15)