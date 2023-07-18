Украинец предстанет перед судом за кражу у игроков на матче чемпионата России по баскетболу

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что украинец, почти четыре года скрывавшийся за границей, предстанет перед судом за кражу денег и часов у баскетболистов в финале чемпионата России.

«Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Химки окончено предварительное расследование уголовного дела о краже денег и имущества. Обвиняемый — уроженец Украины, который почти четыре года скрывался от следствия за границей. В настоящее время расследование уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 158 УК РФ, завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — приводит ТАСС слова Волк.

Как отмечает представитель МВД, преступление было совершено в Химках в июне 2019 года во время проведения финала ЧР по баскетболу. Матч проходил между баскетбольными клубами «Химки» и ЦСКА. Злоумышленник украл деньги и дорогостоящие часы на сумму в 1,5 миллиона рублей из раздевалки спортсменов подмосковной команды.

Сразу после совершения преступления мужчина покинул территорию РФ, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2022 году обвиняемого задержали в Белоруссии, после чего экстрадировали в Россию. По словам Волк, подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за кражи мужчина.