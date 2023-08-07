Умер баскетбольный тренер Владимир Тржескал

Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) сообщила, что заслуженный тренер России Владимир Тржескал скончался сегодня, 7 августа. Специалисту было 92 года.

«Вместе со своей супругой Кирой Александровной Тржескал Владимир Иосифович вырастил целую плеяду прославленных спортсменов», — говорится в сообщении.

РФБ также выразила соболезнования родным и близким Тржескала.

Специалист работал с баскетбольной командой Балтийского завода. Позже он стал работать с детьми и начал преподавать физкультуру в средней школе.

Вместе с супругой Кирой они тренировали олимпийскую чемпионку 1992 года Натальи Засульскую, обладательниц бронзовых медалей Игр Марию Степанову, Илону Корстиуну, Елену Карпову и Светлану Абросимову, чемпионку Европы 2011 года Евгению Белякову.